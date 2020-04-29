إزالة 12 حالة بناء مخالف وتعديات على أرض زراعية بدمياط

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أنه تم إزالة 5 حالات بناء مخالف بنطاق مركز ومدينة فارسكور، على مساحة 649 مترا مربعا، كما تم إزالة 6 حالات تعدِ على أراضى زراعية، عباره عن مكامير فحم على مساحة 900 متر مربع، بالإضافة إلى حالة أخرى لبناء سور على أرض زراعية على مساحة 90 متر مربع، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وأضافت "المحافظ" أنه قد بلغت معدلات التنفيذ الخاصة بملف الإزالات 91.3% بإجمالى عدد 173 حالة حتى الآن، مؤكدة استمرار تلك الجهود بجميع المراكز والمدن والتصدى الحاسم مع جميع المخالفات، مشيرة إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، و تكليفات رئيس مجلس الوزراء، بالتعامل الحاسم مع مخالفات البناء و إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة.