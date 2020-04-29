رمزي: هربت من قبضة الشرطة بسبب اللعب في الشارع

كشف هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر السابق، عن ذكريات طفولته خلال شهر رمضان في حي عابدين بالقاهرة.

وقال رمزي في تصريحات إذاعية: "كنت أشارك في تعليق زينة رمضان مع الجيران ونلعب الكرة الشراب في الشارع تحت فروع النور والزينة".

وأضاف: "كنا نلعب من قبل المغرب حتى الفطار ثم من بعد الفطار حتى السحور، شاركت في دورات رمضانية عديدة، وكنت ألعب حارس مرمى ولمجرد الهواية ولم يكن احتراف كرة القدم في مخيلتي نهائيا".

وأشار: "كنا نلعب في جراج وزارة الداخلية بمقرها القديم في باب اللوق، وذات مرة كان سيقبض علينا لكني تمكنت من الهرب".