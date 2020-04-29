إسبانيا تسجل 450 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، صباح الأربعاء، تسجيل نحو 450 حالة وفاة و2000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يكون قد تجاوز العدد الإجمالي للوفيات بسبب فيروس كورونا في إسبانيا حاجز الـ24 ألف حالة وفاة.