 إسبانيا تسجل 450 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الأربعاء 29 أبريل 2020 12:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

إسبانيا تسجل 450 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 29 أبريل 2020 - 12:08 م | آخر تحديث : الأربعاء 29 أبريل 2020 - 12:08 م

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، صباح الأربعاء، تسجيل نحو 450 حالة وفاة و2000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يكون قد تجاوز العدد الإجمالي للوفيات بسبب فيروس كورونا في إسبانيا حاجز الـ24 ألف حالة وفاة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك