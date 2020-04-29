موريتانيا تعلن تسجيل إصابة جديدة بكورونا بعد إعلان خلو البلاد من الإصابات

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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد عشرة أيام من إعلان خلو البلاد من أي إصابات بعد شفاء الحالات المؤكدة.

وقال مدير الصحة العمومية في الوزارة الدكتور سيدي ولد الزحاف ، في تصريح صحفي، إن المصابة سيدة من السنغال مقيمة في موريتانيا منذ أربع سنوات .

وأضاف أنه تم فورا عزل المخالطين والتحفظ على المنطقة التي تسكنها المصابة.

وأعلنت وزارة الصحة الموريتانية مؤخرا خلو البلاد من فيروس كرونا بعد تعافى الحالات الست المؤكدة ووفاة الحالة السابعة لسيدة فرنسية من أصل موريتاني عادت من فرنسا.