«المعنويات الاقتصادية» لمنطقة «اليورو» تسجل أسوأ تراجع شهري في أبريل الجاري

عانت "المعنويات الاقتصادية " في منطقة العملة الأوروبية الموحدة" اليورو" من أسوأ تراجع شهري لها على الإطلاق خلال شهر أبريل الجاري ، نتيجة توقف النشاط الاقتصادي بالدول الأوروبية ضمن تدابير الوقائية المتخذة لمكافحة انتشار جائحة فيروس "كورونا".

وأظهرت بيانات مسح للمفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، تراجع "المعنويات الاقتصادية" في التسع عشرة دولة التي تستخدم "اليورو"، إلى 67.0 نقطة خلال شهر أبريل، مقابل 94.2 في مارس، و103.4 في فبراير الماضي، فيما يعد هذا هو التراجع الشهري الأشد منذ بدء الاحتفاظ بالسجلات عام 1985، بينما كانت تشير توقعات المحللين إلى تسجيل مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة "اليورو " تراجعا إلى 74.7 نقطة.

ويعزى الانخفاض القياسي إلى تراجع حاد في التوقعات بخصوص الإنتاج والطلب في المستقبل ، والوضع الاقتصادي بشكل عام تحت ضغط استمرار تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وجاء الجزء الاكبر من التراجع في قطاع الخدمات - الذي يدر ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة "اليورو" ، فيما هبط المؤشر إلى 35.0 نقطة من -2.3 في مارس الماضي.