«حماية المستهلك »الروسية توصي بالالتزام الصارم بنظام «العزل الذاتي »خلال أعياد مايو المقبل

حثت "هيئة حماية المستهلك" الروسية، المواطنين على ضرورة الالتزام الصارم بنظام "العزل الذاتي" خلال أعياد شهر مايو المقبل، مشيرة إلى ضرورة الحد من الاتصالات قدر الإمكان، وعدم زيارة الأقارب والأصدقاء أو استضافتهم في المنزل.

وذكر بيان للهيئة الروسية اليوم الأربعاء، بثه الموقع الإلكتروني لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أنه يتعين الامتناع عن التجمع وتنظيم النزهات وحفلات الشواء خلال أعياد مطلع شهر مايو المقبل، مشيرة إلى أنه من الأفضل قضاء العطلات بين أفراد العائلة الموجودين قيد "العزلة الذاتية " دون توسيع دائرة الاتصالات.

ونصح البيان، كبار السن -65 عاما وما فوق- والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، بعدم مغادرة منازلهم على الإطلاق، وأنه إذا كانت الرحلة إلى بيت ريفي أمرا لا غنى عنه، فمن الأفضل استخدام سيارة خاصة أو تاكسي، وأنه في حال استخدام المواصلات العامة يجب ارتداء كمامة واقية وقفازات وغسل اليدين بمطهر وعدم تناول الطعام أثناء الطريق.

وكانت رئيسة "هيئة حماية المستهلك" آنا بوبوفا، قد حذرت في وقت سابق من أنه إذا خرج الناس بكثرة إلى الشوارع خلال أعياد مايو، فإن البلاد ستعود إلى ما أسمته "المربع الأول" في مكافحة فيروس كورونا.

يُذكر أن روسيا تحتفل في شهر مايو من كل عام بثلاثة أعياد رئيسية هي : عيد العمال في الأول مايو، وذكرى اقتحام القوات السوفيتية، برلين في 2 مايو 1945، و"عيد النصر على النازية " في 9 مايو.