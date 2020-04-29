لا تطبق السويد في الوقت الحالي خطة الحظر والبقاء في المنزل، التي تتبعها كثير من دول العالم لتجنب زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ولكنها دعت جميع الأشخاص لتطبيق التباعد الاجتماعي، ولا تفرض العزل على المواطنين على أراضيها.

في 10 مايو القادم، سيفتتح مزارعان سويديان، مطعما مخصصا لفرد واحد فقط، تطبيقاً لأقصى درجات التباعد الاجتماعي وفق وجهة نظرهما، حسب ما نقله موقع "بيزنيس انسيدر" الأمريكي.

وسيطلق عليه اسم "تيبول فور وان" وسيقدم الطعام عن طريق سلة متصلة بحبل تخرج من نافذة المطبخ.

وفي الوقت الذي تحث فيه الحكومة السويدية مواطنيها على تطبيق التباعد الاجتماعي، لكنها لا تفرض حظراً صارماً، وتأمل الدولة أن تساعد هذه الطريقة في الحصول على " مناعة القطيع"، وهي النقطة التي يكون فيها الكثير من الناس في منطقة واحدة محصنين ضد الفيروس.

وتستمر الحانات والمطاعم والمقاهي في السويد في تقديم خدماتها للعملاء الجالسين، ولكن المواطنين فرضوا على أنفسهم التباعد من خلال الجلوس في مسافات بعيدة.

ولكن هذا المطعم حاول تطبيق المسافات الاجتماعية، بشكل آخر، حيث سيقدم المطعم خدماته لفرد واحد فقط، طول اليوم، يجلس في منتصف الحقل، ويقدم له الأكل عن بعد، ومن المتوقع أن يتم افتتاحه في 10 مايو، وسيظل مفتوحا حتى 1 أغسطس.

توصل الزوجان راسموس بيرسون وليندا كارلسون إلى الفكرة بعد تناول الغداء مع والدي كارلسون، بعد تناولهم الطعام في المنزل، والتفكير في فكرة تطبيق التباعد للحفاظ على سلامتهم، وبيرسون هو طاهي سابق، عمل في عدد كبير من المطاعم.

قال كارلسون: "يجب أن نجعل التباعد الاجتماعي متاحًا للجميع، سيكون المطعم الوحيد في العالم الذي يطبق هذا بجودة عالية.

ويريد الزوجان تقديم الأمر في صورة بسيطة، طاولة واحدة، كرسي واحد، في منتصف حقل في فارملاند، السويد، بدلاً من نادل الطعام، سيتم توصيل الطعام مباشرة من المطبخ بواسطة سلة مثبتة بحبل.

ويقول كارلسون إن ضيفًا واحدًا سيكون قادرًا على الاستمتاع بالمطعم يوميًا، وأضاف: "نريد أن نكون قادرين على التركيز على ذلك الضيف الوحيد عند إعداد الوجبة، ولكن أيضًا، هذه طريقة تمكننا من التحكم في التباعد الاجتماعي والحفاظ على صحة زوارنا، وسنقوم بتنظيف الأطباق مرتين في اليوم وتعقيم الطاولة".

وفقًا لكارلسون، ستحتوي كل وجبة على ثلاث دورات، تتضمن مشروبات وخضراوات وطبق رئيسي، وسيكون الطعام والشراب موسمياً ومزروعاً محلياً، ولن تكون مكلفة الوجبة على العميل، إذ قال: "إننا جميعاً نواجه أوقاتاً صعبة وهناك أشخاص فقدوا وظائفهم وأحبابهم، وتأثرت نفسية الجميع، نرحب بالجميع بغض النظرعن الوضع المالي الذي تعيش فيه".

يأمل بيرسون وكارلسون في أن يمنح مطعمهما الناس فترة راحة، وتعديل لحالتهم المزاجية والنفسية، والاستغناء عن شاشة التلفزيون أو الهاتف ولو قليل من الوقت والابتعاد عن الأخبار السلبية، وقال كارلسون "نريد تشجيع الناس على الجلوس وقضاء وقت ممتع مع أنفسهم".