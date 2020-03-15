روحاني: الخليج سيظل فارسيا وعلى الولايات المتحدة أن تعي ذلك



صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء بأن الخليج "سيظل فارسيا"، ودعا الولايات إلى أن تعي ذلك.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عنه القول، خلال اجتماع الحكومة اليوم، :"على أمريكا أن تعلم أن اسم الخليج الفارسي سيبقى الخليج الفارسي إلى الأبد، وليس خليج واشنطن أو نيويورك".

وبمناسبة "اليوم الوطني للخليج الفارسي" الذي تحييه إيران في الثلاثين من نيسان/أبريل، قال روحاني :"الخليج يمثل لنا ممرا مائيا تاريخيا مهما ... من الطبيعي أن كل الممرات المائية للبلاد مهمة، ولكن بما أن الخليج الفارسي وبحر عمان يتصلان بالمياه الدولية فإنهما يتميزان بأهمية خاصة".

وقال :"على الأمريكيين أن يعلموا أن اسم هذا الممر المائي هو الخليج الفارسي وليس خليج نيويورك أو واشنطن، وبالتالي عليهم أن يأخذوا بنظر الاعتبار ويحسبوا حسابا لهذا الاسم ولهذا الشعب الذي حافظ على هذا الممر المائي لآلاف السنين".

وتبادلت البحرية الأمريكية والحرس الثوري الإيراني خلال الأيام الماضية الاتهامات بالتحرش بسفن كل جانب منهما الآخر في الخليج.