الملك عبد الله الثاني يؤكد لترامب أهمية التضامن في مواجهة كورونا وتبعاتها

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خلال هاتفي اليوم الأربعاء، آخر المستجدات الإقليمية والدولية، بما فيها أزمة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الملك عبد الله الثاني أكد خلال الاتصال أهمية التضامن وتكثيف التعاون والتنسيق بين دول العالم أجمع لاحتواء الجائحة، والحفاظ على صحة الشعوب وسلامتها، والحد من التبعات الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات الاضطرارية المتخذة في سبيل وقف انتشار الفيروس ، مثمنا الدعم المتواصل الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن في العديد من المجالات، خصوصا في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم نتيجة تفشي الوباء والتحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة ،مشددا على الدور المحوري للولايات المتحدة في بلورة جهد دولي جماعي لمواجهة الجائحة ومعالجة تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

كما أكد الجانبان خلال الاتصال على متانة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين في العديد من المجالات.