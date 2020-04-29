 مرصع بالألماس.. سوار يباع بأكثر من مليون دولار في مزاد عبر الإنترنت - بوابة الشروق
الأربعاء 29 أبريل 2020 12:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

مرصع بالألماس.. سوار يباع بأكثر من مليون دولار في مزاد عبر الإنترنت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 29 أبريل 2020 - 11:51 ص | آخر تحديث : الأربعاء 29 أبريل 2020 - 11:51 ص

تم بيع سوار يبلغ عمره 90 عاما، ومرصع بالألماس والأحجار الكريمة، بأكثر من مليون دولار في مزاد عبر الإنترنت في نيويورك.

وصنعت شركة المجوهرات الفرنسية الفاخرة كارتييه السوار، الذي يطلق عليه "توتي فروتي"، في عصر آرت ديكو في ثلاثينات القرن الماضي.

وأعلنت دار مزادات "سوثبي" أنه تم بيع القطعة مقابل 1.34 مليون دولار بعد منافسة بين خمسة مزايدين، ما يجعل السوار أغلى قطعة مجوهرات يتم بيعها على الإطلاق في مزاد عبر الإنترنت.

وقالت الدار إن سعر البيع جاء أعلى بكثير من السعر المقدر سابقا عند 800 ألف دولار.

وظلت عائلة أمريكية تمتلك السوار لعقود. ولم يسبق أن تم بيعه بمزاد علني من قبل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك