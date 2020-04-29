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تم بيع سوار يبلغ عمره 90 عاما، ومرصع بالألماس والأحجار الكريمة، بأكثر من مليون دولار في مزاد عبر الإنترنت في نيويورك.

وصنعت شركة المجوهرات الفرنسية الفاخرة كارتييه السوار، الذي يطلق عليه "توتي فروتي"، في عصر آرت ديكو في ثلاثينات القرن الماضي.

وأعلنت دار مزادات "سوثبي" أنه تم بيع القطعة مقابل 1.34 مليون دولار بعد منافسة بين خمسة مزايدين، ما يجعل السوار أغلى قطعة مجوهرات يتم بيعها على الإطلاق في مزاد عبر الإنترنت.

وقالت الدار إن سعر البيع جاء أعلى بكثير من السعر المقدر سابقا عند 800 ألف دولار.

وظلت عائلة أمريكية تمتلك السوار لعقود. ولم يسبق أن تم بيعه بمزاد علني من قبل.