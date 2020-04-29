الحكومة التشيكية تعتزم تمويل مشروعات لمكافحة الجفاف

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تعتزم الحكومة التشيكية، إنفاق 90 مليون يورو (97 مليون دولار) لتمويل مشروعات لإدارة الجفاف هذا العام، حسبما قال وزير البيئة ريتشارد برابيك اليوم الأربعاء، بعد سنوات من قلة الأمطار ودرجات الحرارة المرتفعة.

وقال برابيك إن قلة الأمطار مع ارتفاع درجات الحرارة تشكل مشكلة حيث تؤدي إلى فقدان كميات أكبر من الماء من خلال التبخر، وكذلك الجفاف، واصفا الوضع بأنه "خطير".

وتدرس الوزارة حاليا مضاعفة المبلغ الذي تم التعهد به، وسيتم توجيه التمويل إلى استخدام مياه الأمطار في دورات المياه وزراعة الأشجار والبحث عن مصادر جديدة لمياه الشرب.

واستمرت الفترة الجافة الحالية لمدة ستة أعوام، تم خلالها تسجيل هطول 60% من كميات مياه الأمطار المعتادة، مما تسبب في جفاف الأنهار والجدول.

يذكر أن فصول الشتاء المعتدلة تعني أن كميات الثلوج القليلة توفر مياه ذائبة أقل وهناك خطر من نضوب مصادر المياه الجوفية.