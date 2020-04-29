السلطات الألمانية: لا دليل على دوافع سياسية وراء هجوم طعن في هاناو

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أعلنت السلطات الألمانية أنه لا دليل على وجود دوافع سياسية وراء هجوم الطعن الذي وقع في مدينة هاناو الألمانية مساء أمس الثلاثاء.

وقال المدعي العام دومينيك ميس اليوم الأربعاء ردا على استفسار: "لا يتوفر لدينا حاليا دلائل على أن الجريمة ذات دوافع معادية للأجانب أو ذات دوافع سياسية أو إرهابية".

وألقت السلطات الألمانية في وقت سابق اليوم القبض على اثنين مشتبه بهما.

وبحسب البيانات، فإن الرجلين المشتبه بهما منحدران من سورية ويبلغان من العمر 23 عاما و29 عاما.

وذكرت الشرطة أنه تم إيداعهما الحبس لاستجوابهما.

وقال المدعي العام إنه لم يتبين بعد تورط المشتبه بهما في الجريمة.

وتمكن المحققون من القبض على المشتبه بهما بناء على معلومات من شهود عيان.

وأصيب أربعة من المارة في هجوم الطعن في مناطق متفرقة من المدينة في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء.

ونقل المصابون الأربعة، وهم رجال تتراوح أعمارهم بين 17 و26 عاما، إلى غرفة الطوارئ وبعضهم مصاب بجروح نتيجة الطعن. وذكرت الشرطة أن جراحهم ليست مهددة للحياة.

وبحسب بيانات الادعاء العام، فإن المصابين هم اثنان من سورية وعراقي وألباني.

وتم استخدام مروحية للشرطة ضمن عملية البحث عن المشتبه بهم.

وشهدت مدينة هاناو في 19 فبراير الماضي عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل 9 أجانب.