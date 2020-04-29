روحاني وظريف يبحثان التعاون في مواجهة كورونا مع قادة عدة دول

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أجرى الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجينه محمد جواد ظريف مباحثات عبر الهاتف مع قادة عدة دول حول تعميق العلاقات والتعاون في مواجهة وباء كورونا، وفقا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).

ووصف روحاني ورئیس الوزراء الأرمیني، نيكول باشينيان، علاقات البلدین بالودیة والمتنامیة، مؤكدين ضرورة المحاولات الجادة لتوثیق العلاقات الثنائیة.

وذكرت إسنا اليوم الأربعاء أن روحاني أكد خلال المباحثات الهاتفية علی الشراکة ونقل الخبرات بین إیران وأرمینیا في مواجهة فیروس کورونا، قائلا: "من الضروري سعي المسؤولین للبلدین في لجنة التعاون الثنائی المشترك من أجل تنمیة العلاقات الثنائیة والاقلیمیة والدولیة".

وأشار روحاني إلی أن الجمهوریة الإسلامیة "تستعد لسد الاحتیاجات للدول الأخری بما فیها أرمینیا في مسار مواجهة جائحة کورونا".

وبدوره هنأ رئیس الوزراء الأرمیني إیران حکومة وشعبا بشهر رمضان الكريم، وأشار إلى إنجازات الجمهورية الإسلامية في مسار محاربة فیروس کورونا، حسب وكالة إسنا.

كما بحث وزیر الخارجیة الإيراني ظریف مع أشرف غنی وعبد الله عبد الله أالتطورات الأخيرة الخاصة بالمشاورات الإقلیمیة والدولیة فیما یخص أفغانستان والعلاقات الثنائیة ومکافحة تفشی کورونا.

وفي مباحثات هاتفية أخرى أجراها روحاني، أکد ونظيره الجنوب أفریقي سيريل رامافوسا علی تطویر العلاقات الثنائیة بین البلدین علی مختلف الأصعدة خاصة التجاریة والاقتصادیة، فضلا عن نقل الخبرات فی مسار مواجهة فیروس کورونا المستجد.

ونقلت وكالة "إسنا" عن روحانی القول إنه "من المتوقع ان تؤکدوا فی الأمم المتحدة والأوساط الدولیة علی رفض الأحادیة الأمريكية وعقوباتها غیر القانونیة علی إیران".

من جانبه شدد الرئیس الجنوب أفریقي قائلا: "نعلم جیدا مدی الإجراءات الأمریکیة اللاعادلة واللاشرعیة بحق إیران ونستمر في دعمنا لإیران" وفقا لإسنا.

وتابع: "حان الوقت لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد العدو المشترك وهو فیروس کورونا المستجد ولیس الزمن مناسبا لممارسة الضغوط علی الشعوب عبر الحظر وتزاید الضغوط".

كما أجرى الرئیسان الإیرانی روحاني والإندونیسي جوکو ویدودو مباحثات هاتفية في وقت سابق هذاالأسبوع أشارا خلالها إلی العلاقات الودیة الأخویة المتنامیة بین البلدین، مشددین علی ضرورة تنمیة العلاقات الشاملة بین طهران وجاکرتا لصالح الشعبین.

ولفت الرئیسان فی هذا الحوار الهاتفی إلی تفشي فیروس کورونا في العالم والإجراءات التي تم اتخاذها فی البلدین من أجل مواجهة الفیروس، معلنین عن استعدادهما لنقل الخبرات وسد الاحتیاجات فی مسار محاربة الفیروس.

وأشار الجانبان إلی العلاقات الودیة التاریخیة بین البلدین معربین عن أملهما أن تؤدي لجنة التعاون المشترك بین البلدین إلی التسریع في مسار تنمیة العلاقات الشاملة بین طهران وجاکرتا أکثر مما مضی.