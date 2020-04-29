زوجة يوسف الشريف توقع صفقة مع «إينرجي كو» للإفراج عنه في الحلقة الخامسة من «النهاية»

عرضت اليوم الحلقة الخامسة من مسلسل "النهاية" وطلب المهندس زين العودة إلى أسرته، ولكن يعرف في "الواحة" المتطورة التي يعيش فيها، أن العالم في خطر كبير، ولا يوجد وقت للذهاب إلى أسرته، وتحت ضغطهم، يتنازل عن مطلبه.

تستمر أحداث الحلقة وتقبض منظمة "إنرجي كو" على الروبوت الشبيه بزين، وتبدأ في التحقيق معه، لمعرفة كيف صنع مكعبات طاقة الشمس. وأثناء ذلك تأتي زوجته، وتوقع اتفاقية مع مسئول منظمة "إنرجي كو" من أجل الإفراج عن زوجها بشكل غير قانوني.

وتنتهي أحداث الحلقة باعتقاد زوجة المهندس زين أنه متزوج عليها، ويحب صباح، لأنها تعتقد أن الروبوت الشبيه بزين، هو زوجها الحقيقي.