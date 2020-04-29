أستراليا بصدد إجراء 10 ملايين اختبار للكشف عن الإصابة بكورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الصحة الأسترالية في بيان أن الملياردير أندرو فورست ومتخصصين في علم الباثولوجي من القطاع الخاص، سيساعدون الحكومة الأسترالية لضمان توفير نحو 10 ملايين اختبار إضافي للكشف عن الإصابة فيروس كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه سيتم توفير معدات الاختبار والمعدات الأخرى من جانب معهد بكين للجينوم ومؤسسة ثيرمو فيشر ساينتيفيك ومجموعة تيكان جروب إيه جي، بينما ستبرم الحكومة عقودا مع شركة سونيك هيلثكير وهيليوس وغيرهما لتوسيع نطاق الاختبارات.

وسجلت أستراليا 15 ألفا و357 إصابة بالفيروس إلى جانب 569 وفاة حتى الآن، حسب موقع "وورلد ميتر".