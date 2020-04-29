العراق يستبعد فرض «الحظر الشامل» بعد زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا

استبعد وزير الصحة العراقي جعفر علاوي، الذهاب باتجاه "الحظر الشامل" وذلك بعد تسجيل زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال علاوي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية - اليوم الأربعاء، إن الوزارة لديها خبراء لتقييم الوضع العام في جميع المناطق ، مؤكداً عدم الذهاب باتجاه "الحظر الشامل " في الوقت الحالي ، وأنه عند الحاجة سيتم اتخاذ الخطوات المناسبة.

وفي سياق متصل، أعلنت دائرة صحة ديالى عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا " المستجد منذ اكثر من ثلاثة أسابيع.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي ، إن الاجراءات الصحية التي اتخذتها دائرة الصحة لمواجهة الفيروس أسهمت في تطويق المرض وعدم تسجيل اية اصابة جديدة ، داعيا المواطنين الى الالتزام بقرارات "خلية الأزمة " وتجنب التجمعات ، وتطبيق أساسيات النظافة الشخصية والعامة حفاظا على الصحة العامة.