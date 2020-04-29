 العراق يستبعد فرض «الحظر الشامل» بعد زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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العراق يستبعد فرض «الحظر الشامل» بعد زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا

علم العراق
علم العراق
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 29 أبريل 2020 - 1:24 م | آخر تحديث : الأربعاء 29 أبريل 2020 - 1:24 م

استبعد وزير الصحة العراقي جعفر علاوي، الذهاب باتجاه "الحظر الشامل" وذلك بعد تسجيل زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال علاوي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية - اليوم الأربعاء، إن الوزارة لديها خبراء لتقييم الوضع العام في جميع المناطق ، مؤكداً عدم الذهاب باتجاه "الحظر الشامل " في الوقت الحالي ، وأنه عند الحاجة سيتم اتخاذ الخطوات المناسبة.

وفي سياق متصل، أعلنت دائرة صحة ديالى عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا " المستجد منذ اكثر من ثلاثة أسابيع.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي ، إن الاجراءات الصحية التي اتخذتها دائرة الصحة لمواجهة الفيروس أسهمت في تطويق المرض وعدم تسجيل اية اصابة جديدة ، داعيا المواطنين الى الالتزام بقرارات "خلية الأزمة " وتجنب التجمعات ، وتطبيق أساسيات النظافة الشخصية والعامة حفاظا على الصحة العامة.

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