روسيا تجري تدريبات عسكرية واسعة النطاق في آسيا الوسطى

أعلن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، اليوم الأربعاء، أن وزارته ستجرى تدريبات ثنائية واسعة النطاق مع تشكيل تجمعات قوات التحالف فى المنطقة الاستراتيجية فى آسيا الوسطى.

وأكد شويجو -خلال اجتماع بوزارة الدفاع الروسية- أن قيادة المنطقة المركزية العسكرية الروسية تواصل تحسين نظام القيادة والتحكم والتدريب للقوات في المنطقة الاستراتيجية في آسيا الوسطى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن القيادة العسكرية الروسية تولي اهتماما خاصا لتدريبات مواجهة القوات، وكذلك على النهج الشامل لحل القضايا من الاستجابة لحالات الأزمات وظهور التهديدات العسكرية إلى تخطيط العمليات الاستراتيجية.

وقال شويجو خلال الاجتماع "زاد عدد الإجراءات المنصوص عليها خلال العام الجاري بنسبة 13بالمائة للتدريب العملياتي، و 9 بالمائة للتدريب على التعبئة و 36 بالمائة للتدريب القتالي، وستختتم الأنشطة بتدريبات ثنائية للقيادة والأركان على أراضي جيشين وإنشاء مجموعات تحالفية للقوات".

وأوضح وزير الدفاع الروسي أن المنطقة العسكرية المركزية تدرب مراكز وقوات القيادة العسكرية على إنجاز المهمات في الاتجاه الاستراتيجي لآسيا الوسطى بالتعاون الوثيق مع القوات المسلحة للدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون.

وأشار شويجو إلى أن عدد الفعاليات التدريبية المشتركة قد ارتفع بنسبة 14 بالمائة مقارنة بالعام الماضي 2019.

يُشار إلى أن المنطقة العسكرية المركزية هي الأكبر في روسيا، وهي توجد على أراضي مقاطعات فولجا والأورال وسيبيريا الفيدرالية المتكاملة و 29 منطقة روسية، ومن الناحية الهيكلية تضم المنطقة العسكرية المركزية أيضًا بعض المرافق الخارجية مثل القاعدة العسكرية 201 في طاجيكستان وقاعدة كانط العسكرية المتكاملة في قيرغيزستان والوحدات المتمركزة على أراضي كازاخستان.