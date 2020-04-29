تمر هذا الشهر الذذكرى الـ16 لرحيل الفنان محمود مرسي، الراحل عن عالمنا في 24 أبريل عام 2004، بعد مسيرة فنية طويلة، غلب عليها قلة الأعمال ولكنها تميزت بالاختيار الدقيق للأدوار التي جسدها مرسي؛ فهو لم يكن مجرد ممثل يؤدي أدواره، بل مزيج من الرؤى الفلسفية التي درسها وقام بتدريسها، وعين المخرج، وخبرة الممثل، لذلك لم يكن منفصلاً عن الواقع بل اتسمت أغلب أعماله بتبنيها قضايا سياسية أو اجتماعية.

ورغم مرور سنوات على وفاته إلا أن تجربته لا زال محل دراسة ومحاولات تفسير، فيجد بعض النقاد العرب أن شخصية محمود مرسي مادة ثرية لتحليل تجربته الفنية، وفي ذكرى رحيله نلقي الضوء على بعض الكتابات التي حاولت فهم محمود مرسي الفنان.

في كتابه "تعال إلى حيث النكهة.. رؤى نقدية في السينما" للكاتب والناقد السينمائي البحريني حسن حداد، والصادر عام 2009، أفرد حداد صفحات خاصة للفنان محمود مرسي، للحديث عن موهبته الفنية، واعتمد حديث الناقد على سؤال جوهري عن أسباب قلة الأعمال السينمائية التي قدمها محمود مرسي، بعد أن وصفه بصاحب الأداء الممتع والمدهش، الذي قدم التمثيل في أجمل صوره، وأنه فنان عملاق قلما يزخر بمثله الفن والسينما.

وحب محمود مرسي الشديد للفن، تستطيع أن تلحظه من خلال المرحلة التي سبقت دخوله مجال التمثيل، فقد درس الفلسفة في جامعة الإسكندرية، ثم انتقل إلى باريس، بعد بيعه لنصيبه من إرثه لدراسة الإخراج السينمائي في فرنسا.

ويفسر الناقد قلة الأعمال السينمائية لمرسي قائلا: "هو فنان رفض أن ينصاع لرغبات السوق السنيمائي، وآثر التليفزيون على السنيما، في سنواته الأخيرة، كانت اختياراته في السنيما قليلة ولكنها جيدة ومستندة لثقافة فنية وفكرية، وحصيلة أعماله في السينما لا تتجاوز الثلاثين فيلماً ولكنها نادرة في قوتها".

أما السبب الآخر للاختيارات القليلة السينمائية لمرسي، أرجعها الكاتب لروح المخرج الكامنة داخل محمود مرسي، فعمله بالإخراج جعله أكثر فهما وأشد دقة في اختياراته كممثل، وقدرة على تعميق الأداء ساعدت على تألقه في كل دور كان يقوم به.

أما الناقدة الأدبية الأردنية ذكريات حرب، فقد تحدثت عن فكر محمود مرسي الفني، في مقال مطول لها بمجلة "أفكار"، بعدد سبتمر 2018، وقالت عنه في المقدمة: "محمود مرسي هو أداء ممنهج وتفرد في تأدية الشخصية بأبعادها السيكولوجية".

وتابعت أنه ليس من الغريب أن تكون أعماله السينمائية والتليفزيونية مكتنزة بالرؤى السياسية حيناً والاجتماعية حيناً آخر، والسبب الرئيسي لدى الناقدة الذي جعل محمود مرسي قليل الاشتراك في أعمال فنية كثيرة، هو تفرده بأدوات منهجية تحليلية متنوعة، تجعله يختار الشخصية بعناية، مع استناده لدراسته للفلسفة والإخراج؛ مما جعله يلتقط الشخصية المركبة ويفهم المتناقضات داخلها، موظفاً حركة جسده، للدلالة التعبيرية عن الاضطرابات والصراعات داخل الشخصية.

وإن هذه التفاصيل المرهقة للغاية التي كان يركز عليها مرسي، جعلته بطيئاً في الاختيار والتدقيق، ولكن مكنته من احتلال مراتب مختلفة بأفلامه، في قائمة أفضل 100 فيلم مصري.

وكما حملت أفلام مثل "أبناء الصمت" و"السمان والخريف" و"ليل وقضبان" رؤى سياسية واضحة، ناقشت مسلسلاته التليفزيونية قضايا مجتمعية هامة، مثل الإرهاب في مسلسل "العائلة" وهو من أوائل الأعمال التي تناولت تغير شخصية المواطن المصري وظهور الجماعات المتطرفة، وتغيرات المجتمع بعد مرحلة الانفتاح في السبعينيات بمسلسله "أبو العلا البشري"، و"سفر الأحلام" عن هجرة الشباب من قراهم في الريف إلى القاهرة للبحث عن فرص عمل ووظائف وأحلامهم الأخرى التي باتت لا تساعها القرى.

ونلاحظ أن محمود مرسي لم يتخل عن الخط السياسي أو الاجتماعي الذي سار عليه في كل أدواره، بالسينما والتليفزيون، بل كان حريصا على تقديم القيم والأخلاقيات وتصحيح السلوكيات كما رأيناه في جزأي أبو العلا البشري، ونقاش قضية مراكز القوى والتي ناقشها في فيلمه "طائر الليل الحزين"، وتقديم شخصية الرجل صاحب الفكر المزدوج في فيلم "الباب المفتوح".