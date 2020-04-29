الصين تعرب عن قلقها إزاء خطط إسرائيل ضم أراض بالضفة الغربية

أعربت الصين -اليوم الأربعاء- عن قلقها إزاء الخطط الأخيرة التي أعلنت عنها إسرائيل لضم بعض الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، مؤكدة أن ذلك يمثل انتهاكا للقانون الدولي.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على إعلان متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية استعداد بلاده للاعتراف بسيادة إسرائيل على أجزاء من الضفة الغربية.

وقال شوانغ "تشعر الصين بالقلق إزاء الخطط الأخيرة لضم بعض الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، والتي تنتهك القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2334".

وأضاف "من المأمول ألا تتخذ الأطراف المعنية إجراءات من شأنها أن تزيد من حدة الصراع بين فلسطين وإسرائيل. وينبغي للمجتمع الدولي أن يلعب دورا بناء، ويكثف جهوده لدفع العملية السياسية، مع الالتزام بخطة الدولتين، وتشجيع استئناف محادثات السلام بين فلسطين وإسرائيل في وقت مبكر".