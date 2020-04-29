أيرباص تسجل خسائر خلال الربع الأول

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص اليوم الأربعاء تسجيل خسائر صافية قدرها 481 مليون يورو خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل أرباح قدرها 40 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل خسائر السهم إلى 61ر0 يورو مقابل أرباح قدرها 05ر0 يورو للسهم خلال الفترة نفسها.

في الوقت نفسه سجلت الشركة أرباح تشغيل مجمعة قبل حساب الضرائب والفوائد بقيمة 79 مليون يورو مقابل أرباح تشغيل بقيمة 181 مليون يورو خلال الربع الأول من العام الحالي.

وبلغت أرباح التشغيل بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال الربع الأول من العام الحالي 281 مليون يورو مقابل 549 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت الشركة إلى تراجع إيراداتها خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 6ر10 مليار يورو مقابل 5ر12 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي بما يعكس الظروف الصعبة التي تمر بها صناعة الطيران العالمية على خلفية تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث انخفض عدد الطائرات التجارية التي سلمتها أيرباص خلال الربع الأول من العام بمقدار 40 طائرة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال جوليوم فوري الرئيس التنفيذي لشركة أيرباص: "سجلنا بداية قوية للعام سواء على الصعيد التجاري أو الصناعي، لكننا بسرعة تعرضنا لتأثير جائحة كوفيد-19 الذي ظهر من خلال الأرقام".