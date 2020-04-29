أبو الغيط يناشد الأطراف الليبية بحقن الدماء خاصة خلال شهر رمضان

أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن انزعاجه تجاه حالة التصعيد التي تشهدها ليبيا على الصعيدين السياسي والعسكري، مجددًا تأكيده على موقف الجامعة الثابت المرتكز على رفض اللجوء للخيار العسكري والالتزام بالحوار السياسي، بصفته السبيل الوحيد لتسوية الأزمة الليبية.

وحسبما نشر الحساب الرسمي لجامعة الدول العربية على موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، استنكر «أبو الغيط» استمرار العمليات العسكرية في مختلف أرجاء ليبيا، وخاصة حول العاصمة طرابلس والمناطق الغربية البلاد، مجددًا مناشدته لحكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي بحقن الدماء والالتزام بهدنة إنسانية، وخاصة خلال شهر رمضان.

وشدد على أن القيادات الليبية يجب أن تعي أنه لا مجال لإنهاء الصراع الدائر في ليبيا، إلا من خلال المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة ويؤيده المجتمع الدولي، والذي يرتكز على وجوب التواصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار، وتفكيك الميليشيات المسلحة، وتوحيد الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب، والاستقرار على الأرضية التوافقية التي تسمح بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

وجدد إدانته للتدخلات الخارجية المتزايدة والمكشوفة بالأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن موقف الجامعة واضح وصريح في هذا الخصوص، وهو رفض جميع أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية، التي تغذي الصراع في البلاد، وتمثل انتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.