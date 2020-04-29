 بكين تعلن عزمها تخفيض مستوى الطوارئ المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بكين تعلن عزمها تخفيض مستوى الطوارئ المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 29 أبريل 2020 - 3:47 م | آخر تحديث : الأربعاء 29 أبريل 2020 - 3:47 م

أعلنت السلطات الصحية في العاصمة الصينية بكين، عزمها تخفيض مستوى حالة الطوارئ المفروضة داخلها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19 ) بداية من الغد.

وأوضحت السلطات الصحية، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء - أن التخفيض سيكون من أعلى درجة للطوارئ (المستوى الأولى) إلى المستوى الثاني وذلك ضمن ترتيب يعتمد على 3 مستويات.

وشددت السلطات الصحية في العاصمة الصينية أنه برغم ذلك ستظل هناك قيود للحماية من الفيروس.

ولم تسجل العاصمة بكين أية حالات إصابة جديدة بالمرض خلال الـ 13 يوما الماضية.

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