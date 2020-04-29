بكين تعلن عزمها تخفيض مستوى الطوارئ المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد

أعلنت السلطات الصحية في العاصمة الصينية بكين، عزمها تخفيض مستوى حالة الطوارئ المفروضة داخلها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19 ) بداية من الغد.
وأوضحت السلطات الصحية، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء - أن التخفيض سيكون من أعلى درجة للطوارئ (المستوى الأولى) إلى المستوى الثاني وذلك ضمن ترتيب يعتمد على 3 مستويات.
وشددت السلطات الصحية في العاصمة الصينية أنه برغم ذلك ستظل هناك قيود للحماية من الفيروس.
ولم تسجل العاصمة بكين أية حالات إصابة جديدة بالمرض خلال الـ 13 يوما الماضية.