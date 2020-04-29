الحكومة الألمانية تمدد التحذير من السفر حتى 14 يونيو

قررت الحكومة الألمانية تمديد تحذيرها من السفر لأنحاء العالم بسبب جائحة كورونا حتى 14 يونيو المقبل.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن مجلس الوزراء الألماني وافق على مقترح قرار من وزارة الخارجية الألمانية حول هذا الشأن.

وكانت مجلة "دير شبيجل" الألمانية ذكرت في وقت سابق اليوم استنادا إلى مقترح الوزارة أن تحذير السفر الساري حاليا سيستمر "حتى إشعار آخر"، على الأقل حتى منتصف يونيو المقبل.

وأشار المقترح إلى ضرورة تقييم الوضع مجددا قبل هذا الموعد بالتنسيق مع دول الجوار في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب تقرير المجلة، فإن وزارة الخارجية تبرر تمديد التحذير من السفر بأن الرحلات الاعتيادية إلى الخارج لن تكون ممكنة خلال الأسابيع المقبلة، حيث تتوقع الوزارة استمرار القيود الصارمة على حركة الطيران الدولي وحظر السفر على مستوى العالم وقواعد الحجر الصحي.

وأشارت الوزارة في المقترح أن الهدف من التحذير من السفر هو الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتجنب تقطع السبل بالسائحين الألمان مجددا في الخارج.

ولا تفتح ألمانيا حدودها حاليا إلا لحركة نقل البضائع والعمال والأشخاص الذين لديهم أسباب ملحة للسفر. وتحظر البلاد الرحلات الخارجية السياحية.

وأوضح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على نحو متكرر أنه لا تلوح في الأفق حاليا أي تغييرات محتملة لهذا الوضع، وقال: "لن يكون هناك موسم عطلات طبيعي بحانات شاطئية وأكواخ جبلية مكتظة هذا الصيف".

وليس متاحا حاليا قضاء عطلات سفر داخلية في ألمانيا، حيث تم إغلاق جميع الفنادق.