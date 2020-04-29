«التموين»: مد عمل لجان تسلم القمح المزدحمة لفترة ثانية بعد الإفطار

مصدر بالوزارة: تسلم 578 ألف طن من المزارعين خلال 10 أيام فقط

إسلام جابر ويارا صابر ومحمد نصار ومصطفى البنا وحازم الخولى وعمرو بحر:

واصلت وزارتا التموين والزراعة، اليوم، تسلم محصول القمح المحلى من المزارعين للأسبوع الثانى على التوالى، منذ الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا وفقا لمواعيد شهر رمضان، على أن تستمر بعض اللجان فى العمل لفترة ثانية بعد الإفطار لمدة ثلاث ساعات تبدأ من الثامنة وتنتهى الحادية عشرة مساء.

وقال مصدر مسئول بوزارة التموين: إن لجان القمح تسلمت أكثر من 578 ألف طن من محصول القمح المحلى من المزارعين خلال 10 أيام فقط منذ فتح باب التوريد منتصف شهر إبريل الحالى.

وأضاف المصدر، لـ«الشروق»، أن وزير التموين على المصيلحى، قرر مد ساعات العمل لفترة ثانية بعد الإفطار بالصوامع والبناكر والشون التى بها إضاءة من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الحادية عشرة مساء بالمواقع التى تشهد زحاما من جانب الموردين.

وأكد أن لجان تسلم القمح تعمل بشكل منتظم خلال الأيام الجارية لتسلم محصول القمح من المزارعين، موضحا أنه لا توجد مشاكل بمواقع التسلم بجميع محافظات الجمهورية، والأمور تسير بشكل طبيعى.

من جانبه، قال رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، محمد يوسف: إنه تم حصاد محصول القمح بأهم المحافظات وتتضمن المنوفية بحصاد 115 ألف فدان بنسبة تصل إلى 86% من إجمالى مساحة الأراضى المنزرعة بالقمح وتبلغ 133 ألف فدان، إضافة إلى محافظة الفيوم؛ حيث حققت حصاد 104 آلاف فدان بنسبة 50% من إجمالى المساحة المنزرعة وتبلغ 208 آلاف فدان، مشيرا إلى وصول نسبة حصاد المحصول بمحافظة القاهرة إلى 100%.

وفى كفر الشيخ، أعلنت المحافظة تسلم 44339 طنا و216 كيلو جراما من محصول القمح من المزارعين، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية أثناء عملية التوريد والتسلم للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وتوريد الأقماح بدرجات النظافة المعلن عنها.

وشدد المحافظ جمال نور الدين، على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين، موجها بضرورة تسهيل جميع الإجراءات أثناء التسلم والتيسير على المزارعين وتذليل جميع العقبات التى تعوق عمليات التوريد.