ترامب يصدر أمرا تنفيذيا لتسهيل توزيع الإمدادات الغذائية بالولايات المتحدة

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يهدف إلى التخفيف من المشاكل التي ظهرت في توزيع الإمدادات الغذائية بعد تفشي فيروس كورونا في مصانع لتجهيز وتصنيع اللحوم في البلاد.

وسيلزم الأمر، الصادر بموجب قانون الإنتاج الدفاعي، مصانع تجهيز وتصنيع اللحوم بأن تظل مفتوحة ضمن البنية التحتية الحيوية.

وجاء في الأمر: "بموجب تفويض السلطة المنصوص عليه في هذا الأمر، يتعين على وزير الزراعة اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لضمان استمرار تصنيع اللحوم والدواجن في العمليات بما يتفق مع التوجيهات الخاصة بعملياتهم".

وقال ترامب في وقت سابق إنه سيذلل مشاكل المسؤولية القانونية التي تواجه الشركات.

ومع ذلك، قوبل الإعلان برد فعل فوري من نقابة عمالية رئيسية، وهي الاتحاد الدولي لعمال الأغذية والتجارة المتحدة، حيث أعربت عن قلقها بشأن العمال، الذين يعملون في كثير من الأحيان في بيئة مكتظة.

ويبدو أن المشكلة تتركز حول شركة تايسون ، وهي شركة أمريكية كبرى في مجال صناعة الأغذية، وشهدت تفشي الفيروس في مصانعها.

وقال ترامب للصحفيين أمس الثلاثاء في البيت الأبيض إن الشركة تواجه ظروفًا "فريدة"، ولكنه شدد على أن أي مظاهر وحالات عجز ليست بسبب نقص الغذاء.

وأضاف ترامب عن هذه المشكلة :"هناك الكثير من المعروض - إنه توزيع"، مشيرا إلى أن الأمر التنفيذي يهدف إلى حل المسائل الخاصة بالمسؤولية.

وهناك مشكلات أخرى إلى جانب تفشي فيروس كورونا فى مصانع تايسون، فقد أدى انهيار شبكات التوزيع، إلى جانب مشاكل العمالة ، إلى تعفن المنتجات الطازجة وتخلص المزارعون بمزارع إنتاج الحليب من الإنتاج.