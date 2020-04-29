الميزانية السعودية تسجل عجزا بـ34 مليار ريال في الربع الأول

أظهرت بيانات نشرتها وزارة المالية السعودية اليوم الأربعاء أن الميزانية سجلت عجزا بـ34.1 مليار ريال (الدولار يعادل 3.57 ريال) في الربع الأول من العام.

وأوضحت البيانات أن إيرادات الربع بلغت 192 مليار ريال بينما بلغت المصروفات 2ر226 مليار ريال.

واتخذت الحكومة السعودية إجراءات احترازية واسعة لمواجهة فيروس كورونا.

وأظهرت نتائج الأداء المالي للربع الأول من العام 2020، أن الإيرادات النفطية بلغت نحو 129 مليار ريال مقابل 169 مليار ريال في الربع الأول من عام 2019، بنسبة تراجع 24% .

وبلغت قيمة الإيرادات غير النفطية نحو 63 مليار ريال مقابل 76 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة تراجع 17%.

وفيما يتعلق بتمويل العجز، فقد كشف التقرير أنه تم الحصول على تمويل من الحساب الجاري بتسعة مليارات ريال، وتمويل من الدين الداخلي 2ر11 مليار ريال، و5ر18 مليار ريال تمويل من الدين الخارجي.