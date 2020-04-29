وزير الصحة البريطاني يطلب من سكان لندن الإسراع في إجراء تحاليل كورونا

طلب وزير الصحة البريطاني مات هانكوك من الآلاف من سكان لندن اليوم الأربعاء الخضوع لاختبار فيروس كورونا، مضيفا أن أي شخص سيسعى لترك منزله للوصول إلى عمله مستقبلا يجب أن يتأكد من عدم إصابته بالفيروس.

وذكرت صحيفة "إيفننج ستاندارد" البريطانية أن أى من سكان العاصمة البريطانية يبلغ من العمر أكثر من 65 عاما فمن حقه حجز موعد لإجراء التحليل عبر الإنترنت واتخاذ إجراءات عزلة حتى موعد إجراء الاختبار.

وقال هانكوك، الذي وعد سابقا بالإسراع في معدلات إجراء إختبارات لفيروس كورونا إلى 100 ألف إختبار في اليوم بدءا من الغد، إن "الاختبارات ستعمل على مساعدة الأفراد في المحافظة على أنفسهم".

وأثنى وزير الصحة على سكان لندن لما أظهروه من طاعة لإجراءات التباعد الاجتماعي والتي بدأت بعدها معدلات انتشار فيروس كورونا أو كوفيد-19 في الإنخفاض في البلاد بشكل أعلى لتصبح تحت السيطرة.

وقال هانكوك: "أريد أن أشكر كل سكان لندن على ما فعلوه ما قلل من خطر انتشار المرض وحمى البلاد وخدمة الصحة الوطنية".