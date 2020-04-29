تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ مشروع محور ديروط الحر على النيل بطول 15 كم، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية مليار و700 مليون جنيه في مرحلته الأولى، والذي يربط بين الطرق (الصحراوي الشرقي، والصحراوي الغربي، والزراعي) للوقوف على نسب التنفيذ والتي بلغت 48%، واستمرار العمل بالمشروع والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"، والذي سيتم الانتهاء منه في 30 يونيو 2020؛ استكمالا لخطة الدولة واهتمام القيادة السياسية بتنمية الصعيد واستكمال تنفيذ محاور التنمية بالصعيد لربط مختلف محافظات الجمهورية وتسهيل الانتقال بين الشرق والغرب وخلق مناطق صناعية وعمرانية جديدة وتوفير فرص عمل للشباب وفقًا لرؤية مصر 2030.

رافقه خلال الجولة الميدانية المهندس نصر طبيخ رئيس المنطقة السابعة للطرق والكباري بمحافظة أسيوط، والمهندس حسام محمدين رئيس مركز ومدينة ديروط، وعدد من المهندسين العاملين بالمشروع والشركة المنفذة.

حيث بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد أعمال إنشاء كوبري رئيسي مارًا على الترعة الإبراهيمية والسكة الحديد بطول 865 مترا وعرض 21 مترا بتكلفة 495 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ بالكوبري 61%، ويحتوي على 4 فتحات ملاحية (2 رئيسية، و2 فتحة مساعدة)، كما تفقد باقي أعمال المحور الجاري تنفيذها بالمشروع بمنطقة الحوطا، وأعمال إنشاء الأعمدة الخرسانية والكمرات الحديدية، ومراحل تصنيع الكمرات الحديدة العملاقة التي يبلغ وزن الواحدة منها 60 طنا بالمصنع الذي أقيم في المنطقة لخدمة المشروع، كما استمع المحافظ ومرافقوه إلى شرح من المهندسين المشرفين على المشروع لمراحل التنفيذ التي تمت حتى الآن.

وقام المحافظ -خلال الجولة- بتوزيع الكمامات على العمال بالمشروع وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وحفاظًا على صحة العاملين بالمشروع، مؤكدًا على سرعة نهو الأعمال والسير في العمل بمختلف المواقع بالتوازي والتنسيق بين كل الجهات والشركات المنفذة لنهوها في توقيتاتها المحددة، مع مراعاة المواصفات الفنية للتنفيذ، معلنًا دعمه الكامل للمشروع وتذليل كل العقبات لسرعة نهو الأعمال في توقيتاتها، لافتًا إلى أن مشروع محور ديروط العلوي على النيل يعتبر من المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا وخاصة المتعلقة بالطرق والكباري لأنها أحد ركائز التنمية المستدامة وتساهم في الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية.

وفي نهاية الزيارة، ترأس وزير النقل ومحافظ أسيوط اجتماع عرض الموقف التنفيذي للمشروع بحضور مسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري والشركة المنفذة للمشروع، واستمع إلى شرح المهندس أحمد قبيصي المشرف على المشروع لنسب التنفيذ في أعمال الكباري والطرق بالمشروع في مرحلته الأولى، والتي يبلغ تكلفتها قيمة 1.7 مليار جنيه وبطول 15 كيلومترا وعرض 21 مترا على حارتين مرور لكل اتجاه بعرض 7.5 متر لكل اتجاه، وتشمل 13 عملا صناعيا، منها 2 كباري رئيسية هي (كوبري أعلي نهر النيل بطول حوالي 1000م، وكوبري على السكة الحديد بطول 865 م أعلى طريق "أسيوط- سوهاج الزراعي"، وسكة حديد "القاهرة- أسوان"، وترعة الإبراهيمية)، و10 كباري سطحية و1 بربخ لمخرات السيول.