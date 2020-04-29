 وزير عراقي يتوقع حدوث عجز في إمدادات الكهرباء بعد سقوط برجين جراء حادث إرهابي - بوابة الشروق
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وزير عراقي يتوقع حدوث عجز في إمدادات الكهرباء بعد سقوط برجين جراء حادث إرهابي

بغداد - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 29 أبريل 2020 - 2:01 ص | آخر تحديث : الأربعاء 29 أبريل 2020 - 2:01 ص

ذكر وزير الكهرباء العراقي ، لؤي الخطيب، مساء الثلاثاء، أن برجي كهرباء سقطا جراء "حادث إرهابي" في شرقي بغداد مما تسبب في فقدان 1500 ميجاوات من الطاقة التوليدية والمنقولة عبر البرجين.

وأوضح الخطيب في تغريدة عبر حسابه على تويتر أن ذلك "سيؤثر على تجهيز الطاقة لمناطق الكرخ وشمالي وشرق بغداد ومحافظات الأنبار وصلاح الدين وكركوك ونينوى".  

وقال: "على الفور توجهت مفارز الصيانة إلى المنطقة المذكورة ترافقها القوات الأمنية لإصلاح الأضرار وإعادة الخطوط لوضعها الطبيعي وتفادي تحديد الأحمال للمناطق والمحافظات المذكورة".

وتوقعت وكالة بلومبرج للأنباء إمكانية حدوث عجز في الإمدادات جراء ذلك الحادث.


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