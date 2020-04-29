 فريدة سيف النصر عما تتقاضاه في أعمالها: في الفلوس بتكسف مبعرفش أفاصل - بوابة الشروق
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فريدة سيف النصر عما تتقاضاه في أعمالها: في الفلوس بتكسف مبعرفش أفاصل

فريدة سيف النصر
فريدة سيف النصر
هديل هلال
نشر فى : الأربعاء 29 أبريل 2020 - 12:40 ص | آخر تحديث : الأربعاء 29 أبريل 2020 - 12:40 ص

قالت الفنانة فريدة سيف النصر إنها لا تمانع أن تتقاضى أجرًا أقل من الفنانات الأصغر سنًا في الوقت الراهن، معقبة: «اليوم إني أكبر وأوصل للنجومية وأعمل دور بطولة كأم حاجة في حد ذاتها ألف حمد وشكر عليها، وكل حاجة ليها مرحلة».

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «شيخ الحارة والجريئة»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الثلاثاء، أنها تتلقى الأجر في الأعمال التي تشارك فيها دون فصال أو حساب، مستطردة: «ببان فتكة بس أنا طيبة، وبيزودوا العمل لما يعجبهم الشغل، باخد على قفايا حلو أوي، وفي الفلوس بتكسف جدًا مبعرفش أفاصل».

وحلت الفنانة فريدة سيف النصر، مساء اليوم الثلاثاء، ضيفة على الحلقة الخامسة من برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي تقدمه إيناس الدغيدي، عبر فضائية «القاهرة والناس»، خلال شهر رمضان.

وتعتمد فكرة البرنامج في موسمه الجديد، على محاولة إيناس الدغيدي؛ لكشف أسرار النجوم، من خلال مواجهتهم بكواليس لم يتم الإعلان عنها من قبل، والقضايا التي واجهوها على مدار السنوات الماضية.

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