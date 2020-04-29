فورد تتوقع خسارة 5 مليارات دولار خلال الربع الثاني من العام

أعلنت شركة فورد موتور، ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة تسجيل خسائر قدرها 2ر2 مليار دولار خلال الربع الاول من العام الحالي، متوقعة تسجيل خسائر بأكثر من 5 مليارات دولار خلال الربع الثاني.

كانت فورد وغيرها من شركات السيارات الكبرى قد أوقفت تشغيل مصانعها في الولايات المتحدة وأوروبا منذ مارس الماضي في إطار إجراءات وقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت فورد أنها تعتزم استئناف تشغيل مصانعها في أوروبا تدريجيا اعتبارا من الأسبوع المقبل.

من ناحية أخرى سحبت فورد توقعاتها لنتائج العام الحالي ككل في ظل التقلبات الحادة للاقتصاد والأسواق بسبب جائحة كورونا.

كانت فورد موتور، أعلنت في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، اعتزامها إعادة تشغيل مصانعها في أوروبا تدريجيا اعتبارا من 4 مايو المقبل.

ومن المتوقع أن تكون مصانع فورد في مدينتي كولونيا وسارلويس بألمانيا وفالنسيا في إسبانيا وكرايوفا في رومانيا أول المصانع التي سيعاد تشغيلها، يليها مصنعا داجينهام وبريدجيند في بريطانيا.

وقال ستيوارت رولي رئيس فورد أوروبا "نريد الاستعداد لبيئة جديدة بمجرد تجاوز الذروة الأولية لتفشي جائحة فيروس كورونا في أوروبا".

وتعتزم الشركة تطبيق إجراءات جديدة في أماكن العمل مع عودة العمال إلى أعمالهم أثناء الأزمة بما في ذلك إلزامهم بارتداء الكمامات والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

كما سيتم قياس درجة حرارة أي شخص قبل دخوله المصنع.

في الوقت نفسه من المتوقع أن تبدأ المصانع بإنتاج السيارات التي باعها الموزعون بالفعل للعملاء، على أن يعود الإنتاج إلى معدلاته الطبيعية في الشهور التالية.