في غضون 8 سنوات، لم ترسل الأمريكية لورين سينجر أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي والمهتمة بالبيئة، أبدًا قطعة قمامة إلى مكب النفايات، لكن في الشهر الماضي، اعترفت في منشور لها على موقع "إنستجرام" بأن فيروس كورونا قد غير ذلك.

فقد تخلت عن مبادئها واشترت أشياء من البلاستيك غير قابل لإعادة التدوير في مدينة نيويورك أو ربما في أي مكان، وكتبت سينجر أنه مع بزوغ خطورة فيروس كورونا، قامت بتخزين العناصر التي ستحتاجها خلال فترة العزل المنزلي، لكن اكتشفت أن معظمها معبأ في البلاستيك، وفقاً لموقع (ذا كونفرزيشن).

وتلخص قصتها في كيف تحدى الوباء أولئك الذين يحاولون تقليل نفاياتهم، والمهتمين بالاستدامة، فجعلهم أمام خزائن مليئة بزجاجات بلاستيكية من مطهرات اليد ومناديل يمكن التخلص منها وعلب الطعام، فما سبب حدوث ذلك؟ وماذا نفعل حياله؟

• أزمة النفايات بعد الجائحة

لقد اكتشفنا مؤخرًا كيف غيّر فيروس كورونا من استخدام الأكياس البلاستيكية والحاويات والمنتجات الأخرى التي يمكن التخلص منها، وفي وسط مخاوف بشأن الصحة والنظافة أثناء الوباء، تراجعت مشكلة البلاستيك القابل للتدوير إلى الخلف.

وتكمن المشكلة في أنه حتى لو اتبع الناس نظام استخدام البلاستيك القابل لإعادة التدوير، فالشركات الغذائية والمطاعم قد لا تفعل ذلك، كما لن يسمح للعملاء بإحضار علبهم الخاصة، وهذا يعني أن العديد من الناس لا يمكنهم تقليل نفاياتهم البلاستيكية، حتى لو أرادوا ذلك.

وخلال الجائحة زاد الطلب على المنتجات مثل المناديل والأقنعة التي تستخدم لمرة واحدة، ومواد التنظيف، ومعقم اليدين، والقفازات، حتى وصلت المبيعات لأرقام قياسية.

كما تسببت الجائحة في توليد أطنان من النفايات الطبية، التي يجب التخلص منها بطريقة آمنة لمنع انتشار الفيروس، فتم نصح المستشفيات ومرافق الرعاية بوضع نفايات مرضى فيروس كورونا في حقيبة مزدوجة، ولكن في حين أن هذا إجراء ضروري، إلا أنه يزيد من مشكلة النفايات البلاستيكية.

• أمل جديد

جهود إعادة التدوير مستمرة، ومع ذلك يتم إغلاق العديد من نقاط تسرب البلاستيك اللين، مثل المدارس ومباني المجالس، كما قد أزالت بعض محلات السوبر ماركت صناديق القمامة.

وأطلق برنامج "بووميرانج الاينس" دليلاً للمقاهي والمطاعم خلال جائحة كورونا، يوضح كيفية تجنب المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وما هي بدائل التغليف القابلة للتحويل إلى سماد.

كما يقول الدليل: "نأمل أن يكون فيروس كورونا العام المقبل شيئًا من الماضي لكن التلوث البلاستيكي لن يكون، فمن المهم ألا نزيد من نفايات البلاستيك والقمامة في هذه الأثناء".

• صناعة البلاستيك

في الولايات المتحدة، استفاد المشاركين في صناعة البلاستيك من المخاوف الصحية من حجة أن الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد هي خيار صحي أكثر من تلك التي يمكن إعادة استخدامها، ومنذ ذلك الحين، تراجع حظر الأكياس البلاستيكية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

ومع ذلك، هناك القليل من الأدلة التي تثبت أن الأكياس البلاستيكية هي خيار أكثر أمانًا، ويمكن غسل أكياس القماش القابلة لإعادة الاستخدام على الأقل.

• ماذا أفعل؟

وتظهر الأبحاث أن أحد أكبر التحديات في تعزيز السلوكيات المستمرة هو كسر العادات القديمة وتبني عادات جديدة، فبمجرد عودة الأشخاص إلى استخدام الأكياس البلاستيكية، تصبح الممارسة طبيعية مرة أخرى.

وفي أوروبا، تستخدم صناعة البلاستيك خطر التلوث بالفيروس الجديد للدفع ضد حظر استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد مثل حاويات المواد الغذائية وأدوات المائدة.

ولكن، إعادة تدوير البلاستيك كمواد صحية يمكن أن يحول الانتباه عن أخطاره على البيئة.

يمكننا أن نتوقع أن تعود القضية البيئية إلى المقدمة عندما تنتهي أزمة فيروس كورونا، وفي غضون ذلك أعد استخدام ما لديك وحاول تخزين العناصر بدلاً من التخلص منها أو إعادة تدويرها.