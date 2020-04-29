وزير الصحة التركي: وصلنا مرحلة الذروة في تفشي كورونا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اليوم الأربعاء، أن بلاده وصلت إلى مرحلة الذروة في المنحنى البياني لسير تفشي عدوى الفيروس في البلاد.

وقال قوجة- في تصريحات عقب اجتماع المجلس العلمي حول كورونا في العاصمة أنقرة ، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية- إن معدل وفيات كورونا في وحدات العناية المركزة تراجع من 58 إلى 10 بالمائة، مشيرا إلى أن نسبة وفيات المرضى الخاضعين للتنفس الاصطناعي انخفضت من 74 إلى 14 بالمائة.

وأوضح وزير الصحة التركي أن عدد الإصابات بين أفراد الكوادر الطبية بلغ 7 آلاف و428، أي ما نسبته 6.5 بالمائة من عموم المصابين بالفيروس.

وأظهرت بيانات الصحة التركية اليوم الأربعاء، أن عدد الأشخاص الذين توفوا بالفيروس، زاد 89 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 3081.

كما أظهرت البيانات ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس بواقع 2936 ليصل إجمالي الإصابات إلى 117589 شخصا وهي أعلى حصيلة إصابات خارج أوروبا والولايات المتحدة.