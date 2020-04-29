مقتل 3 مدنيين وإصابة 15 في هجوم انتحاري في كابول



ذكرت وزارة الداخلية الأفغانية أن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب 15 آخرون، عندما فجر انتحاري عبواته الناسفة في العاصمة الأفغانية، كابول اليوم الأربعاء.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن ،الذي وقع في جنوب غرب المدينة، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.

ويأتي هذا الحادث بعد مرور أكثر من شهر تقريبا، منذ هجوم على معبد تابع للسيخ في كابول.

وهجوم اليوم الأربعاء ثاني حادث يشهد سقوط ضحايا مدنيين.

وكان الهجوم الذي وقع في مارس الماضي على معبد تابع للسيخ- أعلنت الجماعة الإسلامية مسؤوليتها عنه - قد أسفر عن مقتل 25 شخصا وإصابة ثمانية آخرين في كابول.

يذكر ان السيخ من الأقليات الدينية في أفغانستان وكان قد تم استهدافهم في هجمات في السابق.