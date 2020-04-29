 رئيس البرازيل: أنا آسف.. لا أستطيع القيام بمعجزات لحل أزمة كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس البرازيل: أنا آسف.. لا أستطيع القيام بمعجزات لحل أزمة كورونا

الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو
الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو
برازيليا - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 29 أبريل 2020 - 6:22 ص | آخر تحديث : الأربعاء 29 أبريل 2020 - 6:22 ص

قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الثلاثاء إنه لا يستطيع القيام بمعجزات لحل أزمة فيروس كورونا.

وردا على سؤال لصحفيين عن الزيادة في عدد حالات الإصابة، رد الرئيس قائلا: "وماذا بعد؟ أنا آسف. ماذا ينبغي أن أفعل.. أنا لا أستطيع القيام بمعجزات".

كان بولسونارو قد قلل من خطورة الفيروس من قبل، وسبق أن اعتبر إجراءات الإغلاق مبالغ فيها وأبدى رغبته في عودة الحياة لطبيعتها في أسرع وقت ممكن.

وكانت البرازيل أول دولة في أمريكا الجنوبية تسجل حالة إصابة بفيروس كورونا.

وسجلت البرازيل 474 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 5017 شخصا.

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