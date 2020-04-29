اجتماعات فلسطينية الأسبوع المقبل لبحث «استراتيجيات مواجهة حكومة الضم» في إسرائيل

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أعلن مسؤول فلسطيني اليوم الأربعاء أن اجتماعات قيادية ستعقد الأسبوع المقبل لبحث "استراتيجيات مواجهة حكومة الضم" في إسرائيل.

وصرح وزير الشئون المدنية الفلسطينية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ على حسابه في تويتر، بأن الرئيس محمود عباس سيترأس اجتماعين للجنة المركزية لفتح والتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة رام الله.

وذكر الشيخ أن الاجتماعين سيبحثان آخر التطورات السياسية ووضع استراتيجيات مواجهة حكومة الضم في إسرائيل التي أعلن عن الاتفاق على تشكيلها الأسبوع الماضي.

وحذر عباس قبل أيام في كلمة متلفزة، من أن إعلان إسرائيل ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية سيعني إلغاء كل الاتفاقيات والتفاهمات معها ومع الحكومة الأمريكية.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه ضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى سيادة إسرائيل خلال شهرين.

وأبدت الإدارة الأمريكية استعدادها للاعتراف بالخطوة الإسرائيلية، مع دعوتها لتفاوض ثنائي بين الفلسطينيين وإسرائيل.

واعتبرت حركة حماس أن الاستعداد الأمريكي للاعتراف بمخطط الضم "وقاحة سياسية يرفضها الشعب الفلسطيني"، مؤكدة أن ذلك لن يضفي أي شرعية على الاحتلال الإسرائيلي.

ورأى المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع في بيان، أن تأكيد نتنياهو على ضم أراضي الضفة الغربية هو بمثابة "قبر لما يسمى مسار التسوية الفاشل".