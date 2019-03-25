تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لطلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة جنوب سيناء، على التابلت التعليمي بالمنازل، خلال الفترة الصباحية.

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن 649 طالبًا وطالبة بينهم 88 طالبا بالمدارس الخاصة، و561 طالبًا بالمدارس الحكومية، يؤدون غدًا الاختبارات وفق الجدول الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم، وستستمر الامتحانات حتى 17 مايو المقبل.

وأكد وكيل الوزارة، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسة بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية، لتسهيل وتذليل أي عقبات تواجه الطلاب أثناء عقد الامتحانات في المنزل.

وأوضح أن كل غرفة عمليات ستعد تقرير يومي، بسير منظومة الامتحانات بكل مدرسة.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت جدول اختبارات الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني بالمنازل، على التابلت أو أي جهاز كمبيوتر، أو محمول، متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، وذلك في الفترة الزمنية من الساعة 9 صباحًا وحتى 12 ظهرًا.