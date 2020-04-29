فولكسفاجن تتوقع تراجعا حادا في الأرباح خلال هذا العام

تتوقع مجموعة "فولكسفاجن" الألمانية العملاقة لصناعة السيارات تراجعا حادا في أرباحها هذا العام بسبب أزمة جائحة كورونا.

وأعلنت الشركة اليوم الأربعاء في مقرها بمدينة فولفسبورج الألمانية أنها تتوقع بوجه عام أن تكون أرباح التشغيل لعام 2020 أقل بكثير من العام السابق، لكنها ستظل إيجابية.

وتتوقع الشركة أيضا أن تكون إيرادات المبيعات "أقل بكثير من مستوى العام السابق نتيجة لجائحة كوفيد-19".

وأعلنت أكبر مجموعة لصناعة السيارات على مستوى العالم بيانات مفصلة عن نتائجها في الربع الأول من هذا العام، حيث تراجعت أرباحها قبل احتساب الضرائب مقارنة بالربع الأول لعام 2019 من 1ر4 مليار يورو إلى 7ر0 مليار يورو.

كما تراجعت إيرادات المجموعة خلال الربع الأول من هذا العام من 60 مليار يورو في نفس الربع عام 2019 إلى 1ر55 مليار يورو.

وتراجعت مبيعات كافة العلامات التجارية للمجموعة بنسبة 23% لتصل إلى نحو 2 مليون سيارة. وانخفضت الأرباح التشغيلية قبل احتساب العوامل الخاصة من 8ر4 مليار يورو إلى 9ر0 مليار يورو.

يُذكر أن فولكسفاجن أغلقت مثل كثير من الشركات مصانعها ومتاجرها بسبب مخاطر العدوى بفيروس كورونا المستجد ونقص الإمدادات بسبب توقف سلاسل التوريد. وتستأنف المجموعة العمل في مصانعها بألمانيا منذ أسبوع على نحو تدريجي بطاقة إنتاجية محدودة.