بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل «لعبة النسيان»، بإستنجاد «رقية» بالدكتورة «بهيرة»، لخوفها بعد رؤيتها لجثة «خالد» على سريرها، فتذهب معها «بهيرة» إلى غرفتها ولا تجد شيئا فتخبرها أنها لم تراه وأن هذه تخيلات، وأثناء هذا يرقد «يحيى» في المستشفى ومعه جده و«نادر» و«نادين» و«زوزو»، ويخبرهم الطبيب أنه يجب يحتجز بالرعاية المركزة، ولكن الجد يرفض لأنه طفل صغير عمر 6 سنوات وإذا استيقظ ولم يجد أحد سوف يصاب بالذعر، ويطلب من الطبيب توفير كل ما ينقصه على أن يظل بصحبته في غرفته.

وتطلب «بهيرة» من «نادين» أن تلتقي بـ«رقية»، وتواجه «نادين» «رقية» بما سببته لها ولأسرتها، وأنها كانت صديقتها الوحيدة وخانتها وخانت شقيقها، وأنها مدمرة نفسيا بسببها، وفي هذا الوقت تأتي «زينة» سكرتيرة «أمجد» السابقة، والتي تؤدي دورها الفنانة مريم الخشت، وتتفاجئ برؤية «رقية»، ثم بعد ذلك تسأل «رقية» عن أبنها «يحيى» وتعلم أنه في المستشفى، فتهم بالذهاب إليه ولكن «نادين» تمنعها وتقول لها أنها ستخبرها بكل ماهو جديد ولكن لا يجب أن تذهب إلى هناك.

وتراقب «رقية» «نادين» وتتسلل خلفها لتعرف مكان المستشفى، وأثناء مراقبتها تراها «زوزو» التي تحتضنها بشدة، ولكنها تخبرها أنها لا يمكن أن تتواجد هنا أو أن ترى «يحيى»، وتتفق معها على أنه عندما تسمح الظروف ستقابلها وتتحدث معها، بينما تذهب «بهيرة» إلى «عمرو» وتقول له أنه لا يجب أن يزور «رقية» لأنه ذلم سيزيد الأمر تعقيدا وأنه إذا أراد شيئا فيطلبه منها، ولكنه يرفض.

وتلتقي «رقية» بـ«زوزو»، وتسألها عن حال «يحيى» وأنها تريد رؤيته، كما تسألها عما إذا كانت تصدق الكلام الذي يقال عليها، لتجيبها بالنفي لأنها بمثابة أبنتها، وأنها لولا أنها تريد البقاء مع «يحيى» لأنكرت أمام الجميع هذا الكلام وكذبته، وتنصحها بعدم الإقتراب من «يحيى» حتى تهدأ الأمور، ولكن «رقية» تتجاهل كل التحذيرات وتتسلل إلى المستشفى.

وتتفاجئ «زوزو» أثناء وجدها بغرفة «يحيى» بدخول «رقية»، وتحاول إخراجها ولكنها تتوسل إليها أن تدعها تحتضنه فقط، ثم تنهار من البكاء أثناء احتضانها له، وتذهب إلى منزلها بعد ذلك، وفي اليوم التالي يطمئن الطبيب جد «يحيى» على حالته ويخبره أنه يمكنه الخروج، ويخبر «يحيى» جده أن سبب تعافيه هو رؤية والدته «رقية» ويقول له أنها جاءت إليه في المستشفى.

«لعبة النسيان» تدور أحداثه حول امرأة من الطبقة المتوسطة تعيش حياتها بشكل طبيعي، ولكنها تتغير تماما عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، وهو بطولة دينا الشربيني، وأحمد فهمي، ومحمود قابيل، وروزالين البيه، وهنا شيحة، ورجاء الجداوي، وعلي قاسم، وإنجي المقدم، وهو من تأليف تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة.