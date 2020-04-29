العاهل الأردني يبحث مع ملك المغرب تنسيق الجهود لمواجهة كورونا

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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، ضرورة تنسيق الجهود لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الجانبين شددا خلال الاتصال على ضرورة مواصلة التصدي للآثار الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، وحماية صحة الشعوب وسلامتها.

وأكد الملك عبد الثاني وقوف بلاده إلى جانب المغرب في جهودها لمجابهة الفيروس.

وتبادل الجانبان التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك. كما أكدا عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين والشعبين.