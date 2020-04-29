سويسرا تعتزم إعادة فتح المتاجر والمدارس والمطاعم في مايو

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الأربعاء، أنها تعتزم إنهاء إجراءات الإغلاق في وقت أقرب مما كان مقررا في الأساس، حيث تقرر إعادة فتح المتاجر والأسواق والمدارس يوم 11 مايو، بالإضافة إلى المتاحف والمكتبات والمطاعم.

وكانت الخطة تتضمن في الأساس إعادة فتح المطاعم والمتاحف مطلع شهر يونيو.

وأوضحت الحكومة أن قرارها يرجع إلى انخفاض عدد الإصابات الجديدة بالفيروس، مما يدل على فعالية الإجراءات المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وفي البداية، ستكتفي المطاعم بأن يجلس كل 4 أشخاص على طاولة، وستكون كل طاولة على مسافة مترين من أي طاولة أخرى.

ورغم ذلك، لن يتم تنظيم مهرجانات كبيرة خلال فصل الصيف، وليس من المرجح أن يتم السماح بتنظيم الفعاليات الأكبر التي يحضرها أكثر من 1000 شخص قبل شهر سبتمبر المقبل.