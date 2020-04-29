رئيس جامعة دمنهور: الكتاب الجامعي ليس المرجع الوحيد للطالب

اجتمع عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، اليوم، مع عمداء الكليات من خلال الفيديو كونفرانس لعقد مجلس الجامعة.

وأوضح عبيد أن التعليم والتدريس ليس فقط من خلال الكتاب الجامعى، وأنه ليس المرجع الأساسى للطالب للحصول على المعلومة، ولكن هناك وسائل أخرى كثيرة للحصول على المعلومة والتعليم وضرورة فتح آفاق جديدة للتعليم من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والبحث العلمي.

وأضاف أنه تم إنشاء برنامج هدفه توصيل المادة العلمية لمنزل كل طالب، وأن تكون هناك أسطوانة cd تم إعدادها كمادة علمية وتوصيلها لمنزل كل طالب غير قادر أو ليس لديه القدرة على توصيل الإنترنت بمنزله.

وأكد عبيد حرص الجامعة على مصلحة الطلاب ووضعها فى المقام الأول مع الحفاظ على صحتهم وسلامتهم هم وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة، وتشجيعهم على العمل والابتكار من خلال إطلاق مسابقه لكليات الجامعة، سواء أعضاء هيئة التدريس وهيئة معاونه أو طلاب أو عاملين بالجامعة لأكثر كلية تبتكر إجراءات تمكن الوقاية من فيروس كورونا، وتساهم فى الحد من انتشاره لخدمة المجتمع ككل وليس الجامعة فقط.

الجدير بالذكر أن الجامعة تستعين ببرنامج "Microsoft One Note" وهو أحد البرامج التى أثبتت فاعليتها كوسيلة هامة تستخدم فى تنظيم المحاضرات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وأيضا تنظيم طرق تلقى الأنشطة من مختلف الطلاب، كما يشتمل البرنامج على المحتوى الدراسى كاملا من محاضرات وشرح توضيحى وقياس مدى التفاعل مع الطلاب، بالإضافة إلى إمكانية التقييم المنظم والدقيق للأنشطة والامتحانات والأعمال البحثية الطلابية.