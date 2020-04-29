الطعمية أو الفلافل من الأكلات التي اعتاد المصريون على تناولها في وجبة الإفطار خلال الأيام العادية، ومع قدوم رمضان تحولت من طعام صباحي إلى طبق في السحور.

ولكن مع انتشار فيروس كورونا المستجد وما صاحبه من إغلاق أغلب المطاعم لأبوابها ستكون الأم المصرية بحاجة لمعرفة طريقة عمل الطعمية في المنزل بطريقة صحية، تفيد الجسم في خسارة الوزن وتمده بالبروتين والأملاح والمعادن والحديد، وبذلك تساعد الشخص على الصيام دون إرهاق.

وتستعرض "الشروق" طريقة عمل الطعمية في المنزل:

• المكونات

- حزمة بقدونس طازجة.

- كوبان ونصف فول دون قشر.

- ربع كوب كزبرة خضراء.

- ربع كوب شبت.

- 8 فصوص من الثّوم.

- ملعقة صغيرة كزبرة جافّة.

- بصلة متوسطة مقطعة.

- ربع ملعقة صغيرة شطّة.

- ربع ملعقة صغيرة كمون مطحون.

- ملعقة كبيرة ماء.

- نصف ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا.

- ربع ملعقة بهارات مشكلة.

- رشة ملح.

- زيت للقلي.

- سمسم للتّزيين.

- نصف كوب كرات.

• طريقة الإعداد:

1- غسل الفول جيدًا ونقعه لمدة 8 ساعات في الماء الدافئ مع تغييره من فترة لأخرى.

2- خلط جميع الخضروات مع الفول وفرمهم إلى أن يصبح المزيج ناعما، ثم إذابة بيكربونات الصودا في الماء ووضعها على المزيج، ثم وضع التوابل وعجنها جيدًا.

3- وضع الزيت في مقلاة على نار متوسطة حتى تصل درجة الحرارة إلى 350 درجة.

4- تشكيل عجينة الطعمية على هيئة أقراص صغيرة، ووضع السمسم أعلاها مع الضغط عليه، ثم قليها في الزيت الساخن لمدة 5 دقائق على الجانبين، ثم تقديمها مع الخبز والطحينة أو سلطة خضراء.