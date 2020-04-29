بالوتيلي: قلبي اختار الانتقال لميلان عن يوفنتوس

تحدث النجم ماريو بالوتيلي مهاجم بريشيا، عن أسباب عدم انتقاله ليوفنتوس الإيطالي، وتفضيله للعب لصفوف إي سي ميلان وذلك بعد المغادرة من مانشستر سيتي في 2013.

ولعب المهاجم الإيطالي في صفوف السيتي لمدة 3 مواسم ثم فضل الانتقال لإسي ميلان عن يوفنتوس، في صفقة انتقال كانت مخيبة للآمال.

وقال بالوتيلي في تصريحات عبر بث مباشر على موقع "انستجرام":«أرادني أدريانو جالياني في ميلان، بعد فترة مانشستر سيتي، كنت ذاهبا إلى يوفنتوس، ولكن بعد ذلك اعترض جالياني الطريق وميلان كان في ورطة حينها».

وأضاف:«أنا من محبي ميلان، لذلك اتبعت قلبي بعد الرحيل عن السيتي، ميلان كان في المركز السابع أو الثامن بالدوري، لذلك كان من الأسهل بالنسبة لي أن أذهب إلى يوفنتوس، لكن ميلانو في قلبي».

وأتم:«بصراحة، أحب إنتر أيضًا، ووقت انتقالى كان يوفنتوس خيارًا عمليًا وفكرت في الأمر، ولكن بعد ذلك اخترت بقلبي».