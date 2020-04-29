 سائق توكتوك يقتل شابا للخلاف على 10 جنيهات بالمحلة - بوابة الشروق
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سائق توكتوك يقتل شابا للخلاف على 10 جنيهات بالمحلة

أرشيفية
أرشيفية
علاء شبل
نشر فى : الأربعاء 29 أبريل 2020 - 1:58 ص | آخر تحديث : الأربعاء 29 أبريل 2020 - 1:58 ص

لقي شاب في بداية العقد الثالث من العمر مصرعة علي يد سائق توك توك بسبب الاختلاف حول تسعيرة الركوب.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء محمد عمران، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المحلة بنشوب مشاجرة بمنطقة مبارك كول دائرة المركز.

على الفور، انتقل الرائد عمر أبو بكر رئيس مباحث المركز والقوة المرافقه لمكان البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه ويدعى "م.ح.ا" (20 سنة) وشخص يدعي" ك.م.ا" (23 سنة) سائق توك توك؛ بسبب الخلاف على تعريفه الركوب .

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة، وجرى ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة.


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