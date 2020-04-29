 (الدفاع) الكويتية: وصول طائرة للقوة الجوية الكويتية من الصين محملة بمعدات طبية - بوابة الشروق
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(الدفاع) الكويتية: وصول طائرة للقوة الجوية الكويتية من الصين محملة بمعدات طبية

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 29 أبريل 2020 - 11:00 م | آخر تحديث : الأربعاء 29 أبريل 2020 - 11:00 م

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، وصول طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية قادمة من الصين اليوم الأربعاء، محملة بشحنة من المعدات الطبية اللازمة للاستخدام، ضمن جهود الدولة في مكافحة إنتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع الكويتية- في بيان صحفي - إن هذه الرحلة تأتي ضمن جهود التعاون المشترك بين وزارتي الدفاع والصحة الكويتيتين، من أجل توفير المعدات الطبية اللازمة؛ لمواجهة مثل هذه الظروف، عبر رحلات الجسر الجوي التي تقوم بها (الدفاع)، ممثلة بالقوة الجوية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الكويتية، ممثلة في القوة الجوية، نقلت خلال الفترة الماضية خمس شحنات من الصين، محملة بكميات تبلغ نحو 250 طنا من المستلزمات الطبية اللازمة، في إطار جهود الكويت لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).


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