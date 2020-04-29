صربيا: تخفيف حظر التجول مطلع مايو من 3 أيام إلى يوم واحد

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أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، اليوم الأربعاء، أن فريق العمل الحكومي المعني بمواجهة "كوفيد- 19"، قررت خفض حظر التجول المقرر لمدة 3 أيام خلال عطلة نهاية الأسبوع، التي يحل خلالها يوم العمال العالمي، إلى يوم واحد.

وقال فوسيتش في برنامج حواري عرضته قناة "آر تي إس": "غدا سنقترح أن يبدأ حظر التجول في السادسة مساء (الجمعة) ليستمر حتى الخامسة من صباح السبت".

وتضمنت الخطة الأصلية فرض حظر التجول بداية من مساء غد الخميس حتى صباح يوم الاثنين بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال النزهات التقليدية في الأول من مايو.

وتم فرض حظر تجول بنفس المدة في عيد الفصح قبل أسبوعين.

وسيتم السماح للصرب، للمرة الأولى منذ ستة أسابيع، بمغادرة منازلهم خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولكن يجب عليهم العودة بحلول لسادسة مساء.

وأوضح فوسيتش أن تجمع أكثر من 5 أشخاص ما زال محظورا.

ويأتي القرار بعد انخفاض حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد على مدار عدة أيام.

وسجلت صربيا 162 حالة وفاة بفيروس كورونا من بين 8275 إصابة بالفيروس حتى أمس الثلاثاء.