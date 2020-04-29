حسم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أمر اللاعبين الأجانب المعارين لأندية أخرى خاصة في ظل تداول الأخبار بأن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، لا يريد بقاء عدد معين من اللاعبين.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية: "لن أقوم باعارة أي لاعب داخل او خارج مصر، خاصة في ظل تداول بعض الأخبار الغير صحيحة".

وأضاف: "رزاق سيسيه ومعروف يوسف أمر حاسم لن يتم اعارتهم وسيتم التنسيق مع كارتيرون لعودتهم من عدمه، وفي حالة عدم البقاء عليهم سيتم بيعهم لأي فريق داخل او خارج الدوري المصري".

وارتبط اسم بعض لاعبو الزمالك بتقارير صحفية تشير إلى أن الزمالك قرر تجديد إعارة رزاق سيسية ومعروف يوسف لأنديتهم.