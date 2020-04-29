 «إما العودة أو البيع».. مرتضى منصور يحسم ملف سيسيه ومعروف يوسف - بوابة الشروق
الأربعاء 29 أبريل 2020 4:02 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

«إما العودة أو البيع».. مرتضى منصور يحسم ملف سيسيه ومعروف يوسف

محمد جلال
نشر فى : الأربعاء 29 أبريل 2020 - 2:12 ص | آخر تحديث : الأربعاء 29 أبريل 2020 - 3:42 ص

حسم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أمر اللاعبين الأجانب المعارين لأندية أخرى خاصة في ظل تداول الأخبار بأن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، لا يريد بقاء عدد معين من اللاعبين.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية: "لن أقوم باعارة أي لاعب داخل او خارج مصر، خاصة في ظل تداول بعض الأخبار الغير صحيحة".

وأضاف: "رزاق سيسيه ومعروف يوسف أمر حاسم لن يتم اعارتهم وسيتم التنسيق مع كارتيرون لعودتهم من عدمه، وفي حالة عدم البقاء عليهم سيتم بيعهم لأي فريق داخل او خارج الدوري المصري".

وارتبط اسم بعض لاعبو الزمالك بتقارير صحفية تشير إلى أن الزمالك قرر تجديد إعارة رزاق سيسية ومعروف يوسف لأنديتهم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك