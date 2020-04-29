من هو الروائي لويس برومفيلد الذي كرس كتاباته للحفاظ على التربة الزراعية؟

في 22 أبريل من كل عام، تحتفل الدول بيوم الأرض الذي يهدف لنشر التوعية حول أهمية الحفاظ على كوكب الأرض والطبيعة لتظل الحياة مستمرة، ومن القضايا المهمة الخاصة بالأرض هي التربة الزراعية في العالم، وهو تحدي بيئي هام.

وفي ضوء هذه المناسبة نتعرف على السيرة الذاتية لأحد الكتاب الأمريكين، الذي كرس كتاباته وجهوده عن الحياة الزراعية الأمريكية، والتي أعاد إحياءها الصحفي الأمريكي السابق في صحيفة نيويورك تايمز ستيفن هيمان، في كتابه "من الحياة الحديثة.. لويس برومفيلد وبذور ثورة غذائية"، وهو أول سيرة ذاتية عن المزارع والبيئي الحائز على جائزة بوليتزر لويس برومفيلد، وفق ما ذكره موقع "نيتشر".

لويس برومفيلد من مواليد ديسمبر عام 1896، في مدينة مانسفيلد، بولاية أوهايو الأمريكية، وتوفى في مارس عام 1956، وهو روائي وكاتب أمريكي ومهتم بمجال البيئة والزراعة.

درس برومفيلد، وهو مزارع في الأصل، الصحافة في جامعة كولومبيا، وانضم للجيش الفرنسي أثناء الحرب العالمية الأولى، وبعد انتهاء الحرب عمل كناقد موسيقي في مدينة نيويورك لبضع سنوات، وبعد الزواج عام 1923، انتقل إلى قرية في شمال باريس، حيث ركز على كتاباته.

وخلال سنوات الاغتراب، أنتج برومفيلد أكثر رواياته شهرة، ومنها شجرة جرين باي عام 1924، وفي أوائل الخريف 1926 وحصل على جائزة بوليتزر في نفس العام، وعلى الرغم من كتابته في هذه الفترة كانت في فرنسا، إلا أن هذه الأعمال، ركزت جميعها على الحياة في الولايات المتحدة.

تنوعت أعمال برومفيلد، في سنوات قليلة، وهو ما ركز عليه الكتاب الحديث الصادر عنه، حيث تخطى الصحفي هيمان طفولته في ريف أوهايو، وتتبعه من خلال سلسلة من الوظائف المختلفة، بما في ذلك سائق سيارة إسعاف خلال الحرب العالمية الأولى، وكاتب روايات في باريس ما بعد الحرب، وبستاني في جنوب فرنسا، وأخيرًا كاتب سيناريو في هوليوود.

وفي عام 1930 في فرنسا، قام برومفيلد بنسخ عملية صنع السماد والتغطية لتحويل رقعة مملوءة بالركام والمخلفات إلى قطعة نباتية خصبة، مشيراً إلى كيفية زراعة الحدائق الفرنسية لقرون، وركز على الأشياء الخاطئة في مناهج إدارة الأرضي الحديثة.

ثم زار برومفيلد عالم النبات الإنجليزي ألبرت هوارد في الهند، والذي قد سافر لهناك لتدريس التقنيات الزراعية الغربية، لكنه انتهى بتوثيق الأساليب الهندية التقليدية وتكييفها مع الزراعة الاستعمارية، مما ساعد على تأسيس الحركة العضوية، في مزرعة هوارد في إندور الهندية، وشاهد برومفيلد بناء السماد على نطاق واسع في العمل، واستوعب النصيحة لمحاكاة الطبيعة للحفاظ على التربة الخصبة.

وبعد العودة إلى أوهايو لتجنب الحرب العالمية الثانية، اشترى برومفيلد مزرعة، ووضع أفكار هوارد فيها، حتى أنه زرع العديد من المحاصيل معًا في نفس المجال، ورغم هجوم الناس له، واتهام أفكاره الزراعية بالجنون، إلا أنه استمر في عمله، واستغل بروزه الأدبي لنشر هذه الأفكار، فكتب "مذكرات شعبية" و"وادي ليزانت" عام 1945، و"مزرعة مالابار" عام 1948، وفتح مزرعته لعشرات الآلاف من الزوار حتى يتمكنوا من رؤية نموذج لنهج بديل لزراعة المحاصيل.

وركز الكتاب الذي يتحدث عن سيرة برومفيلد الذاتية، على أراء برومفيلد الزراعية، وقسم الزراعة لنوعين، عضوي وصناعي، وذكر أن الروائي برومفيلد كان يحبذ الزراعة العضوية، ولكن دون تعصب، بل كان يدرك أن الأسمدة المعدنية والكيميائية قد تكون ضرورية لبدء نمو ما يكفي من الكتلة الحيوية للحفاظ على خصوبة التربة بالسماء الأخضر.

والعديد من الممارسات التي اعتنقها برومفيلد أصبحت حالياً أساسية للحركات العالمية المزدهرة للزراعة التجديدية والمحافظة على البيئة، والتي تهدف إلى الحفاظ على نتاج المحاصيل وأرباح المزارعين، مع تعزيز خصوبة التربة وخفض الآثار البيئية، وكانت رؤية برومفيلد الرئيسية، ترى الأهمية الحاسمة لصحة التربة.