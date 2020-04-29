وزير المالية الإيطالي: أساسيات المالية العامة لدينا قوية

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قال وزير المالية الإيطالي روبرتو جوالتيري إن أساسيات المالية العامة في بلاده قوية، وذلك وسط الأزمة التي سببتها جائحة فيروس كورونا.

وأوضح جوالتيري أن إيطاليا ستضع جدول أعمال للإصلاحات والاستثمارات لرفع إمكانات النمو لديها مع التأكيد على أن تتخذ الديون منحنى نزوليا، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

يأتي هذا بينما خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإيطاليا، حسبما أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الثلاثاء.

وذكرت فيتش أنه تم خفض التصنيف الائتماني لإيطاليا من "بي بي بي" إلى "بي بي بي سالب".

كما توقعت فيتش انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% في 2020.

يشار إلى أن إيطاليا من الدول الأكثر تضررا في العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث أغلقت معظم النشاط الاقتصادي ، خاصة في المناطق الشمالية المهمة.

وتتوقع فيتش أن تسيطر إيطاليا على الجائحة في النصف الثاني من العام ليتعافى الاقتصاد في 2021.